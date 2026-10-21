Husiler, Aden'de Suudi Arabistan'a ait operasyon odasını vurduğunu iddia etti

Husiler, Aden'de Suudi Arabistan'a ait operasyon odasını vurduğunu iddia ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler, Yemen'in Aden kentindeki Bedir Askeri Kampı'nda bulunan Suudi Arabistan'a ait operasyon odasını balistik füzeyle vurduklarını iddia etti. Yerel medyaya göre saldırının ardından Uluslararası Aden Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyuldu.
Husiler, Yemen'in Aden kentindeki Bedir Askeri Kampı'nda bulunan Suudi Arabistan'a ait bir operasyon odasını balistik füzeyle vurduklarını iddia etti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Seri, Aden'deki Bedir Askeri Kampı'nda bulunan Suudi Arabistan'a ait bir operasyon odasına düzenledikleri balistik füze saldırısında hedefi tam isabetle vurduklarını öne sürdü.
Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre, Aden'e yönelik balistik füze saldırısının ardından Uluslararası Aden Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyuldu.