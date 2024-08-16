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ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu

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ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, İran destekli Husiler'in kontrolündeki Yemen'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ülkenin batısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesini hedef aldığı belirtildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları gece yarısı Yemen'i vurdu

Bombardımanın sebep olduğu hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı. Husilerin kontrolündeki Hudeyde sahil kenti, bir uluslararası havalimanı ile 3 limanı barındırması sebebiyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları gece yarısı Yemen'i vurdu

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Ebu Huzeyfe:

Katiller

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3
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Özcan Özcan:

siz taşa elinizi yüzünüzü sürüp çevresinde dönerken adamlar marsın yörüngesinde dönüyor.Bu karanlığı seçen sizsiniz ondan dolayı kola döküp ağlamayın.

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Özcan Özcan:

TERÖRİST BAŞI İSMEYİLİ ÖLDÜRMEK UĞURLU GELDİ.ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELİYOR GAYRİ.

2
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