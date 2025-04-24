Husiler, ABD'nin Sana'ya Hava Saldırılarını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Sana'yı hedef aldığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD ordusunun Sana'ya düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

ABD savaş uçaklarının Sana'nın El-Hıme ed-Dahiliyye ile Menaha ilçelerini hedef aldığı aktarıldı.

Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.