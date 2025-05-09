Husiler, ABD ile Ateşkesi 'Yemen'in Zaferi' Olarak Kutladı

ADEN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, ABD ile kısa süre önce ilan edilen ateşkesi "Yemen'in zaferi" olarak kutlarken, İsrail'e yönelik "yıkıcı bir yanıt" verecekleri uyarısında bulundu.

Husilerin kontrolündeki Saba Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre perşembe günü başkent Sana'da bir araya gelen Husi Yüksek Siyasi Konseyi üyeleri, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklamasıyla ilgili gelişmeleri" ele alarak anlaşmanın yapılmasında "Umman'ın kardeşçe ve sorumlu rolü" için teşekkürlerini dile getirdi.

Konseyin açıklamasında, "Yemen, yaşananları ABD'nin İsrail'e destek veren askeri operasyonlarına karşı verilen mücadelenin liderlik aklıyla yönetilmesi ve ABD'nin büyük bir başarısızlık sonrası geri adım atmak zorunda bırakılmasıyla elde edilen bir zafer olarak görmektedir" ifadeleri yer aldı.

İsrail konusunda ise oldukça farklı bir tavır takınan Husiler, İsrail'in saldırılarına karşı "çok yakında, büyük bir ivmeyle ve yıkıcı şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamed bin Hamud el-Busaidi, salı günü yaptığı açıklamada Husiler ile ABD arasında ateşkese arabuluculuk yaptıklarını duyurmuştu.

Busaidi, "Bu ateşkes kapsamında gelecekte hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda Amerikan gemileri de dahil olmak üzere diğer tarafı hedef almayacak, deniz navigasyon özgürlüğü ve uluslararası ticaretin kesintisiz akışı sağlanacak" ifadelerini kullandı.