AK Partili Yayman: CHP milletle kavgalı, kendisiyle kavgalı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Yayman'a AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile parti yöneticileri ve partililer eşlik etti. CHP'nin 1950'den bu yana tek başına iktidara gelemediğini ifade eden Yayman, "CHP'nin içine girdiği kaos herkesin gözünün önünde. Bizim muhatabımız Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bizim muhatabımız aziz milletimizdir, aziz Türk milletidir ve biz onlarla beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi, ne yapmış bu ülkede? Türkiye'de serbest seçimlerin yapıldığı 1950 yılından bu yana tam 76 yıl geçmiş. Bu milletin oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi bir kez olsun tek başına iktidara gelememiş. Bir kez olsun. Ancak darbe dönemlerinde olağanüstü rejim dönemlerinde ve muhtara dönemlerinde hükümet ortağı olmuş, hükümeti korumuş. Aslında CHP'liler azıcık durup düşünseler, azıcık durup tefekkür etseler, neden iktidara gelmediklerini çok daha iyi anlayacaklar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi milletle kavgalı, tarihle kavgalı, dinimizle kavgalı, töremizle kavgalı ve daha da kötüsü kendisiyle kavgalı. Şikayet dilekçesi veren CHP'li, şikayet eden CHP'li, savcılığa suç duyurusunda bulunan CHP'li, hırsız CHP'li, hırsızı şikayet eden CHP'li, yolsuzluk yapan CHP'li, suç duyurusunda bulunan CHP'li. 27 Mayıs darbesinin içinde olan siz. 12 Mart 1971 darbesinin içinde olan siz. 12 Eylül darbesinin içinde olan siz. 28 Şubat darbesinin içinde olan siz. Demokrasi tarihinde darbeler denince akla CHP, ordu el ele iktidara sloganını atan bir partisiniz. Dolayısıyla önce bir sicilinize bakın. Önce bir tarihinize bakın. Önce bir kendi hafızanıza bakın" diye konuştu.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

Yayman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs adasını bir Rum adası, Yunan adası gibi gösterme çabalarını kınadığını ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye'nin etrafı savaşlarla çevrilir. Rusya-Ukrayna savaşı orada. Katil İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a yaptığı saldırıları hep beraber izliyoruz. Yine bölgemizdeki problemleri hep beraber takip ediyoruz. Kafkasya, barut fıçısı gibi. Balkanlar her an bir çatışmaya gebe vaziyette. Bolu dağ komandoları dosta güven, düşmana korku salan kahraman Mehmetçik. Son günlerde Güney Kıbrıs Rum tarafında birtakım hadsiz birtakım amacını aşan ve savaş çığırtkanlığı yapan demeçleri hep beraber görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yöneticisinin Kıbrıs adasını bir Rum adası, Yunan adası gibi gösterme çabalarını kınıyoruz. Kıbrıs adasında Türkler vardır. Var olmaya sonsuza kadar devam edecektir. Hristodulidis'e Bolu'dan şu hatırlatmayı yapmak isterim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce de adayı işgal etmek için, Türkleri soykırıma uğratmak için bir savaş başlatmışlardı. En güzel cevabı kahraman Mehmetçik ve Türk milleti vermişti. Larnaka'da kahraman Bolu'da ki komandoların bir kez daha zeybek oynamasını çifte telli oynamasını istiyorsanız bu hadsiz açıklamalarınıza devam edin diyorum."

