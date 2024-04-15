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Hüseyin Tavlı Ünye Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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Ak Parti'den Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ünye Adliyesine giden Tavlı, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Ünye Belediyesi önünde personel tarafından karşılanan Tavlı, kendisini belediye başkanlığı makamına yeniden layık gören Ünye halkını mahcup etmeyeceğini söyledi.

İlçeyi daha güzel, yaşanır noktaya çıkaracaklarını belirten Tavlı, şöyle konuştu:

"Birçok projemizin takibi noktasında 5 yıllık daha vize istemiştik. Süreçte bölgemizde yapılan seçimlerde hemşehrilerimizin destek ve teveccühleri ile 5 yıllık daha vizeyi bize vermiş oldular, tevdi etmiş oldular. Hemşehrilerimizi dün nasıl mahcup etmediysek, onları utandıracak hiçbir işe bulaşmadan 7/24 esası ile sadece derdimiz Ünye, işimiz gücümüz Ünye dediğimiz andan itibaren ve bu ana kadar nasıl ki mahcup olmadan hayata geçirilmesiyle ilgili işleri çok hızlı şekilde kazandırdıysak, bundan sonra da aynı şekilde kazandıracağız."

Törene, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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