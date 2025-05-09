Hüseyin Mat'tan Annesine Yönelik Gözaltına Tepki

(İZMİR)- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, 73 yaşındaki annesi Sakine Mat'ın İsviçre'nin Zürih kentindeki Nevruz etkinliğine katılarak 'terör porapagandası' yaptığı iddiasıyla ifadesinin alınmasına tepki gösterdi. Mat, "Burada asıl hedef alınan; kişisel olarak annem değil, yürüttüğümüz demokratik, Alevi hak mücadelesidir. Taleplerimizi bastırmak, bizi korkutmak ve sindirmek isteyenler, aile bireylerimize yönelik bu tür uygulamalarla bizi yıldırabileceklerini sanıyor" dedi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat'ın annesi Sakine Mat, İsviçre'nin Zürih kentinde 23 Mart 2025'te düzenlenen Nevruz etkinliğine katılarak terör propagandası yaptığı iddiasıyla bugün İzmir'de SEGBİS üzerinden ifade verdi. 73 yaşındaki Mat, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, şunları kaydetti:

"Annem Sakine Mat, haksız ve hukuksuz bir şekilde dün İzmir havalimanında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınma gerekçesi olarak, 23 Mart 2025 tarihinde İsviçre'de düzenlenen bir Nevruz etkinliğine katılarak 'terör propagandası yapmak' iddiası gösterilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır. Annem Sakine Mat'ın hiçbir politik faaliyeti olmamıştır. Ancak hepimiz biliyoruz ki burada asıl hedef alınan; kişisel olarak annem değil, yürüttüğümüz demokratik, Alevi hak mücadelesidir. Taleplerimizi bastırmak, bizi korkutmak ve sindirmek isteyenler, aile bireylerimize yönelik bu tür uygulamalarla bizi yıldırabileceklerini sanıyor. Ama nafile. Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Değil annemi, tüm sülalemi gözaltına alsanız, tutuklasanız dahi ben inandığım yoldan dönmem. Bu mücadeleyi daha da büyüterek, daha kararlı, daha örgütlü bir şekilde sürdüreceğim. Bu süreçte yanımızda duran, dayanışmasını esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Türkiye Alevi hareketine, İzmir'deki Cemevlerimize, hukuki destekleriyle yanımızda olan Avukat Aytekin Aktaş'a, siyasi parti temsilcilerimize ve her koşulda manevi desteğini gösteren halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Haklıyız, güçlüyüz ve birlikte kazanacağız."