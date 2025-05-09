Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Hüseyin Mat'tan Annesine Yönelik Gözaltına Tepki

Hüseyin Mat'tan Annesine Yönelik Gözaltına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, annesi Sakine Mat'ın Zürih'teki Nevruz etkinliğine katılarak 'terör propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Mat, bu durumun Alevi hak mücadelesine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

(İZMİR)- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, 73 yaşındaki annesi Sakine Mat'ın İsviçre'nin Zürih kentindeki Nevruz etkinliğine katılarak 'terör porapagandası' yaptığı iddiasıyla ifadesinin alınmasına tepki gösterdi. Mat, "Burada asıl hedef alınan; kişisel olarak annem değil, yürüttüğümüz demokratik, Alevi hak mücadelesidir. Taleplerimizi bastırmak, bizi korkutmak ve sindirmek isteyenler, aile bireylerimize yönelik bu tür uygulamalarla bizi yıldırabileceklerini sanıyor" dedi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat'ın annesi Sakine Mat, İsviçre'nin Zürih kentinde 23 Mart 2025'te düzenlenen Nevruz etkinliğine katılarak terör propagandası yaptığı iddiasıyla bugün İzmir'de SEGBİS üzerinden ifade verdi. 73 yaşındaki Mat, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, şunları kaydetti:

"Annem Sakine Mat, haksız ve hukuksuz bir şekilde dün İzmir havalimanında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınma gerekçesi olarak, 23 Mart 2025 tarihinde İsviçre'de düzenlenen bir Nevruz etkinliğine katılarak 'terör propagandası yapmak' iddiası gösterilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır. Annem Sakine Mat'ın hiçbir politik faaliyeti olmamıştır. Ancak hepimiz biliyoruz ki burada asıl hedef alınan; kişisel olarak annem değil, yürüttüğümüz demokratik, Alevi hak mücadelesidir. Taleplerimizi bastırmak, bizi korkutmak ve sindirmek isteyenler, aile bireylerimize yönelik bu tür uygulamalarla bizi yıldırabileceklerini sanıyor. Ama nafile. Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Değil annemi, tüm sülalemi gözaltına alsanız, tutuklasanız dahi ben inandığım yoldan dönmem. Bu mücadeleyi daha da büyüterek, daha kararlı, daha örgütlü bir şekilde sürdüreceğim. Bu süreçte yanımızda duran, dayanışmasını esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Türkiye Alevi hareketine, İzmir'deki Cemevlerimize, hukuki destekleriyle yanımızda olan Avukat Aytekin Aktaş'a, siyasi parti temsilcilerimize ve her koşulda manevi desteğini gösteren halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Haklıyız, güçlüyüz ve birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında tempo inanılmaz

Karşılaşmada tempo inanılmaz! Penaltı vuruşundan yararlanamadı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.