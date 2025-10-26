Hüseyin Gür'ün etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Casusluk' soruşturmasında etkin pişmanlıktan yaralanan şüpheli Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. Hüseyin Gün, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Osint (açık kaynak istihbaratı) programı vardır, bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında 'darkweb' gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Necati Özkan bana Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı" dedi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan başlatılan soruşturması sürüyor. 4 Temmuz'da tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' ile örgütün 'casusluk' bağlantısı hakkında, emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ilettiği ve bu kapsamda ifade verdiği öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin sevk durumunun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirileceği kaydedildi.

'NECATİ ÖZKAN, EKREM İMAMOĞLU'NUN SEÇİM KAMPANYASININ MENAJERİYDİ'

Hüseyin Gün, savcılıkta verdiği ifadesinde, "10 Haziran 2019'da manevi annem Seher A.'nın yönlendirmesi ile Necati Özkan ile tanıştım, sonrasında ilk seçim tarihi olan 31 Mart 2019 ile ikinci seçim tarihi olan 23 Haziran 2019 tarihleri arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştık. Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeriydi. Benim 'Piiq' isimli firmam vardı ve Darren, Aaron ile Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron eski istihbarat servisi çalışanıdır. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekip ile birlikte Aaron yapardı. 'Osint' (Açık kaynak istihbaratı) programı vardır, bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında 'darkweb' gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Bu, internetin yeraltıdır" dedi.

YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMADA İBB'YE AİT ÇOK SAYIDA KURUMSAL MAİL VE ŞİFRELER VARDI'

Necati Özkan'ın kendisinden 'Osint' isimli programa bakmasını istediğini belirten şüpheli Gün, "Osint'de yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak sadece bilgi temini vardı. Herhangi bir müdahale yapılamıyordu. Necati Özkan da bu 'Osint' alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla, Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilecek durumdaydı. Osint'te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz datadan daha fazlası olduğunu gördük. Beni Osint'e yönlendiren Necati Özkan'dır. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'deki veriler ya hacklenme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Bu sahip olduğumuz imkanın sadece yüzde 10'udur. Biz ayrıca elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk" şeklinde konuştu.

'YAZIŞMALARDA 'MAYOR' OLARAK GEÇEN KİŞİ DE EKREM İMAMOĞLU'DUR'

Şüpheli Gün ifadesinin devamında, "Yaptığımız analizleri ben Necati Özkan ile paylaşıyordum. Bizim şirket olarak sahip olduğumuz çok geniş yetkileri olan yazılımın mucidi Amerika istihbarat servisinde kapalı operasyon direktörüydü. Bu programın adı 'pq'dur ve bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaten istihbarattan emeklidir. Ben yaptığım analizleri Necati Özkan'a verirdim, bunları başkana iletmesini söylerdim. O da başkana iletirdi. Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'dur. Yazışmalarda 'Mayor' olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. 2019 seçiminden sonra Melih Geçek, Necati Özkan, Yavuz Saltık ve Şenay isimli şahıslar vardı. Bu toplantıda 'İstanbul Senin' isimli bir projenin tanıtımını yaptık fakat o dönem böyle bir uygulama yoktu. Melih Geçek isimli şahıs bildiğim kadarıyla da IT konusunda en yetkili şahıslardan birisiydi. Toplantıda Geçek'i özel sektörde IT olarak tanıttılar, yakın zamanda da belediyede çalışacağını söylediler" diye konuştu.

Şüpheli Hüseyin Gün, diğer şüphelilerden Merdan Yanardağ'ı da manevi annesinin tanıştırdığını söyleyerek, "Dönem dönem elden cüzi miktarlarda para verirdim, parayı kanalına destek maksadıyla verirdim. Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportaj yayınında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu. Benimkisi tamamen tavsiyeydi. Genel olarak 2019 seçimlerinde analiz ve raporlamalar yaparak İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek oldum. İrtibatım Necati Özkan'laydı. Özkan da İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bizimle çalıştı. Yönlendirmelerimiz de büyük oranda buydu. Bazen de uymadığı noktalarda serzenişlerimiz oldu. Seçim sonrasında da manevi annem Seher ile birlikte çalışma ofisinde Saraçhane'de belediye binasında tebrik ettik. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolaysıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere tüm faaliyetlerimizden haberdardı" ifadelerini kullandı.