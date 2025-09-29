Hüseyin Baş, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şubesi'ni ziyaret etti. Baş, "Millet olarak her birimiz Atatürk'e çok şey borçluyuz. Onun felsefesi, onun bakış açısı, onun düşüncesi, onun ortaya koyduğu perspektif bizi aslında bu günlere kadar getiren perspektiftir" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şubesi Başkanı Hülya Arkan ve yönetim kurulu üyeleri, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Hüseyin Baş ve beraberindeki heyeti ağırladı. Baş, ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan'a, BTP'nin kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Hoş Geldin Atatürk" kitabını hediye etti.

Ziyaret sırasında, ADD'nin kuruluş amacına ve bugüne kadar sürdürdüğü çalışmalara değinen Hülya Arkan, Atatürk'ü doğru anlamada Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Hoş Geldin Atatürk" kitabının rolüne dikkati çekti.

Arkan, "Haydar Baş'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Onun da mücadelesi çok kıymetlidir. Çünkü Sayın Baş bundan yıllar önce özellikle emperyalizmin Ortadoğu coğrafyası ve Türkiye sınırlarında oynamak üzere olduğu ve işleteceği planın öngörüsünde olan ve bunu konferanslarda, yayınladığı kitaplarda dile getiren kıymetli bir siyaset insanıydı. Tüm eserleri bizim için kıymetli ama Hoş Geldin Atatürk kitabı da bizim için ayrı bir önem taşır. Biz artık şube ziyaretlerimizde Nutuk'umuz ile birlikte Hoş Geldin Atatürk kitabını da hediye olarak götürmeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

"Küresel emperyalist güçlerin her zaman hedefinde olan bir ülke olduk"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da Türkiye üzerine oynanan oyunların temelinde Atatürk düşmanlığı olduğunu belirterek, "Türkiye'de hangi oyun oynanıyorsa ki küresel emperyalist güçlerin her zaman odak noktasında, hedef noktasında olan bir ülke olduk. Bu ülke üzerinde hangi oyun oynanıyorsa bu oyunun temelinde Atatürk'le kavga vardır. Bu milleti bir araya getirecek, kardeş yapacak, millet bilincini canlandıracak ve diri tutacak tek düşünce yapısı Atatürkçü düşüncedir. Bunun dışında Türkiye'de bir çıkış yolu asla mümkün değil. Biz de siyasi parti olarak ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'tan bu öğretiyi aldık. Millet olarak her birimiz Atatürk'e çok şey borçluyuz. Onun felsefesi, onun bakış açısı, onun düşüncesi, onun ortaya koyduğu perspektif bizi aslında bu günlere kadar getiren perspektiftir" ifadesini kullandı.

BTP Kartal İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

ADD ziyaretinin ardından partisinin Kartal ilçe binasına geçen Hüseyin Baş, teşkilat üyeleriyle buluştu. Burada parti faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yapan BTP lideri teşkilat mensuplarıyla sohbet etti. BTP lideri ziyaret sırasında BTP'nin 24. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pastayı da kesti.