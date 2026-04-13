Gültekin Uysal, Cindoruk'u Anarak Konuştu

Haber : Çağatan AKYOL - Kamera: Hakan KAYA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bir devrin son lider kadrosunda genel başkanlık yapmış kıymetli bir büyüğümüzdü. Hüsamettin Bey'in siyasi müktesebatı, darağacının gölgesinde demokrasiyi, hukuku savunarak başlamış, onu siyasi hayatında devam ettirmiş. Yasaklı dönemlerle beraber, yasakların bitmesi için büyük mücadeleler verdiler. Doğru Yol ve Anavatan Partisi'nin birleşme sürecinde genel başkan olarak bir vazife gördü. Her zaman Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, korkusuzca yaşama hürriyetinin teminat altına alınmasının mücadelesini verdi" ifadesini kullandı.

Uysal, şunları kaydetti:

"Kendine has zekası, bilgisi, çok ince sözleriyle, Türkçe'yi kullanma kabiliyetiyle siyasi hafızamızda önemli yerler edinecektir. Ben tabii son Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nda genel başkan yardımcısı olarak beraber çalışma imkanı bulduk. Son olarak Ayvalık'ta ziyaret etmiştim. Ama yakın dönemde sağlık problemleri dolayısıyla çok görüşme imkanımız olmadı. Hüsamettin Bey, tarihin içerisinde pek çok hatıralar, bugünün siyasi atmosferinde hatların sınırlarının belli olduğu değil, herkesin bir paltonun altından çıktığı bir dönem yaşanmıştı. O dönemin içerisinde pek çok şahitlikleri var. Sadece siyasi hayatı değil, entelektüel hayatında çok güzel anekdotlar var."

Kaynak: ANKA
