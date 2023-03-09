Bir süredir sağlık sorunları olduğu belirtilen eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, pazar günü hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Cindoruk'un sağlık durumunun daha iyi olduğu belirtildi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tedavisi devam eden 89 yaşındaki Cindoruk'un sağlık durumunun daha iyi olduğu belirtildi.

CİNDORUK'A CHP HEYETİNDEN ZİYARET

Cindoruk'u bugün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki CHP İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ile hastanede ziyaret etti.

KAFTANCIOĞLU, CİNDORUK'UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun dileklerini Cindoruk'a iletti. CHP heyeti, eşi, çocukları ve doktoru ile de görüşerek Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı. 17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023