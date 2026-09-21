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Hürriyetçi Eğitim Sen, idari personele yükseköğretim tazminatı için YÖK'e başvurdu

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Hürriyetçi Eğitim Sen, idari personele yükseköğretim tazminatı için YÖK'e başvurdu
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Hürriyetçi Eğitim Sen, yükseköğretim tazminatının üniversitelerdeki idari personeli de kapsaması için YÖK Başkanlığına başvurdu. Sendika, uygulamanın özlük hakkı farklılığı yarattığını ve çalışma barışını zedelediğini belirtti.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, yalnızca akademik personele ödenen yükseköğretim tazminatının üniversitelerde görev yapan idari personeli de kapsaması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurdu. Sendika, mevcut uygulamanın çalışanlar arasında özlük hakkı farklılığı oluşturduğunu belirtti.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi, üniversitelerde görev yapan idari personelin de yükseköğretim tazminatından yararlandırılması talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun Ek 3'üncü maddesi uyarınca yükseköğretim tazminatının yalnızca akademik personele ödendiği hatırlatıldı.

Üniversitelerin eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerinin yürütülmesinde idari personelin de kurumsal, mali, teknik ve bürokratik görevleriyle önemli rol üstlendiği belirtilen açıklamada, aynı kurum ve amaç için çalışan personel arasındaki özlük hakkı farklılığının çalışma barışını ve kurumsal aidiyeti zedelediği savunuldu.

Açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi üniversite idari personelinin de yükseköğretim tazminatından yararlanabilmesi için 2914 sayılı Kanun'da düzenleme yapılması gerektiği belirtilerek, "Yükseköğretim tazminatı kapsamının genişletilerek üniversitelerde görev yapan tüm idari personelin de tazminattan yararlandırılması talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunduk" denildi.

Kaynak: ANKA
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