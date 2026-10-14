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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Gül, 'Türkiye böyle bir baskı rejimi olmayı hak etmiyor, Türk ulusu böyle bir baskı rejiminde yaşamayı hak etmiyor' derken iktidarın bu eylemlerinin utançla hatırlanacağını söyledi.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Türkiye böyle bir baskı rejimi olmayı hak etmiyor. Türk ulusu böyle bir baskı rejiminde yaşamayı hak etmiyor" dedi.

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisinin başına kayyum atanmıştı, şimdi de Türkiye'nin en çok izlenen muhalif kanalının başına kayyum atanıyor. Türkiye böyle bir baskı rejimi olmayı hak etmiyor. Türk ulusu böyle bir baskı rejiminde yaşamayı hak etmiyor. Bugünler geçtiğinde iktidarın bu eylemleri utançla hatırlanacak."

Kaynak: ANKA
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