Haberler

Hürriyet Partisi'nden yeni yasaya sert tepki: 'Cumhurbaşkanının iktidarda kalma süresini uzatma amacı taşıyor'

Hürriyet Partisi'nden yeni yasaya sert tepki: 'Cumhurbaşkanının iktidarda kalma süresini uzatma amacı taşıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hürriyet Partisi, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a tepki göstererek, yürütülen sürecin Cumhurbaşkanı'nın iktidarda kalma süresini uzatmaya hizmet ettiğini savundu.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a tepki göstererek, yürütülen sürecin Cumhurbaşkanı'nın iktidarda kalma süresini uzatmaya hizmet ettiğini savundu.

Partiden yapılan açıklamada, düzenlemenin seçmen iradesinde karşılığı bulunmadığı ve toplumsal mutabakat aranmadan hazırlandığı ileri sürüldü.

Açıklama şu şekilde:

"TBMM tarafından kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'; hukuk düzenimiz, devletimizin kurumsal yapısı ve toplumsal adalet bakımından son derece vahim düzenlemeler içermektedir. İktidarın getirdiği bu düzenleme, seçimlerde vatandaşlarımızdan alınan yetkinin ve meşruiyet sınırlarının ötesine geçmektedir. Seçmen iradesinde karşılığı bulunmayan, toplumsal mutabakat aranmaksızın hazırlanan bu tür bir yasa için kapalı kapılar arkasında yürütülen, ulusun sesi dinlenmeksizin oldu bittiye getirilen sürecin karşısındayız.

Yasa metni; bir organizasyonun silah bırakması, kendini feshetmesi ve tasfiye süreci şeklindeki üç farklı husus arasındaki temel hukuki ayrımları göz ardı etmektedir. Düzenlemenin infaz hukukunda yaratacağı eşitsizlikler ve karmaşa, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamakta olup yargı süreçlerinde ciddi tereddütlere yol açacağı şüphesizdir.

Yine aynı doğrultuda terör örgütünün silah bıraktığını tespit ve icra yetkisinin Anayasa uyarınca danışma organı niteliği taşıyan Milli Güvenlik Kuruluna devredilmesi, anayasal organların görev, sorumluluk ve yetki dağılımı ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Ulusumuzun geleceğini ve toplumsal huzuru ilgilendiren bu sürecin tüm vatandaşlar tarafından gördüğü haklı tepkiye, ilgililerin dikkatini çekmek isteriz. Mevcut cumhurbaşkanının iktidarda kalma süresini uzatmaktan başka bir amaca hizmet etmediği açık olan bu sürecin tam karşısında konumlandığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor

Herkesin dikkatini çekti: Yakasındaki rozetin anlamı yürek burktu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti

Kartını kaybetti, banka bildirimleri susmadı: Binlerce lirası gitti

4 ilde denize girmek yasaklandı

Peş peşe açıklandı! Çok sayıda il ve ilçede yasak kararı
İzlanda'da gündüz geceye döndü! Güneş tutulması böyle görüntülendi

Gündüz bir anda geceye döndü! Binlerce kişi gökyüzüne kilitlendi
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler

İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı! Kanalizasyonu denize döktüler
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

Giresun'daki faciada iki kız kardeşten acı haber
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi