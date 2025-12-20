Hürrem Sultan Vakfı 'İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası' başlattı

Hürrem Sultan Vakfı tarafından, dünyanın her yerinden katılımcıların bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunulması ve insani yardım alanında küresel dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla "İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası" başlatıldı.

Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açışında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kampanyanın tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, kadınların yetiştiren, koruyan, merhamet edenler olarak aslında iyiliği hep içlerinde taşıdığını dile getirdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden beri hem ülkede hem de dünyada amaçlarının iyiliği yaymak ve büyütmek olduğunu vurgulayan Demirer, "Temelde birleştiğimiz nokta hep aynı. Fakat biraz daha kadın gözüyle fikriyle ve emeğiyle Hürrem Sultan Vakfı bu durumu tanımlamış oldu." dedi.

Demirer, bu iyilik hareketinin uzun soluklu ve etkisinin daha geniş alanlara yayılması temennisinde bulundu.

Hürrem Sultan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Aktaa da dünyanın dört bir köşesinden yüreği aynı idealle atan kadınlar olarak bir araya geldiklerini ve yıllardır sürdükleri faaliyetlerle dertlere derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hala bilmedikleri yerlerde on binlerce hayır sahibi, Allah rızasını gözeten ve fedakar kadınların olduğunu belirten Aktaa, "İşte bu kampanyanın ilanı, tüm kadınların tek bir çatı altında kardeşçe kucaklaştıracak ve büyük bir birliğe vesile olacak. Yüreğimiz tüm mazlum coğrafyalarda, gördüklerimiz karşısında aynı acıyla gözyaşlarımızı akıtıyor. Kalplerimiz aynı dualarla doluyor. İnsanlık için adaletin ve merhametin tecelli ettiği bir geleceği arzuluyoruz. Bu mazlum coğrafyalarda hepimiz farklı yerlerde hayır ve hasenatta bulunuyoruz. Fakat hepimizin bir çatı altında toplanmasının çok büyük bir farkındalık ve büyük bir güç oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her iyiliğin dünyaya ekilen bir tohum olduğunu vurgulayan Aktaa, bugün başlayan kampanyanın adaletin hakim olduğu bir dünyaya vesile olması temennisinde bulundu.

Ayrıca programa, 13 ülkeden kadın temsilciler de canlı bağlantıyla katıldı.

Kampanyayla çatışma ve afet bölgelerinde özellikle en fazla zarar gören alanlardaki insani durumun çeşitli yollarla gündeme taşınması, katılımcı kişi ve kurumların deneyim ve imkanlarına dayalı bütüncül bir eylem planı oluşturulması, kadınların güçlendirilmesi ve insani çalışmalara katılımlarının sağlanması hedefleniyor.