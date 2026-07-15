İran'ın Hürmüzgan Valiliği: Şu anda deniz üzerinde çatışmalar yaşanmaktadır
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı çevresinde İran ile ABD arasında deniz üzerinde çatışmalar yaşandığını duyurdu.
Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda İran ile ABD arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede İran ile ABD arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki Bender Abbas, kıyı kentleri ve adalarda zaman zaman duyulan sesler, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmayla ilgilidir. Şu anda deniz üzerinde çatışmalar yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun