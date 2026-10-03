Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerdeki 5 Hint vatandaşı kurtarıldı

Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerdeki 5 Hint vatandaşı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda bir cisim tarafından hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerdeki 5 Hint vatandaşının kurtarıldığını açıkladı. Tankerden tahliye edilen 5 Hint vatandaşı güvenle karaya çıkarıldı; Umman makamlarına destekleri için teşekkür edildi.
Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu.
Hindistan'ın Umman Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'nda "bir cisim" tarafından hedef alınan Kuveyt bandıralı "MT Kazimah III" adlı tankere ilişkin açıklama yapıldı.
Tankerdeki 5 Hint vatandaşının tahliye edildiği ve güvenli şekilde karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarındaki destekleri için Umman makamlarına teşekkür edildi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da yurt dışında görev yapan Hint denizcilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.