Haberler

Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerdeki 5 Hint vatandaşı kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda bir cisim tarafından hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerdeki 5 Hint vatandaşının kurtarıldığını açıkladı. Tankerden tahliye edilen 5 Hint vatandaşı güvenle karaya çıkarıldı; Umman makamlarına destekleri için teşekkür edildi.

Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu.

Hindistan'ın Umman Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'nda "bir cisim" tarafından hedef alınan Kuveyt bandıralı "MT Kazimah III" adlı tankere ilişkin açıklama yapıldı.

Tankerdeki 5 Hint vatandaşının tahliye edildiği ve güvenli şekilde karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarındaki destekleri için Umman makamlarına teşekkür edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da yurt dışında görev yapan Hint denizcilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu

Ülke şokta! Hava ambulansı kayboldu, haber alınamıyor
Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç kaza, küçücük çocukları hayattan kopardı
Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Barış Alper! Dünyaya madara olduk
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı

7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı! İşte o isimler