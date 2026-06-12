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HÜRJET'ten Türk Yıldızları ile tarihi 10'lu kol uçuşu

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TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları akrobasi timi ile birlikte 10 uçaklık tarihi bir formasyon uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte icra edilen özel gösteri uçuşunda tarihi bir formasyonda yer aldı.

Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları'na katılarak toplam 10 uçaktan oluşan etkileyici bir formasyon meydana getirdi. Gösteri kapsamında icra edilen hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Türk Yıldızları'nın 8 uçaklık koluna ilk kez iki HÜRJET'in eşlik etmesiyle gerçekleştirilen 10'lu kol uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Gösteri uçuşunun ardından hava araçları, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı.

Bu uçuş, Türkiye'nin havacılık alanında ulaştığı mühendislik kabiliyetini, yerli ve milli platformların operasyonel olgunluğunu ve Türk Hava Kuvvetlerinin disiplinli uçuş kültürünü ortaya koydu.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
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