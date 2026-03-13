HÜRJET, Akdeniz'deki düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Antalya'da gerçekleştirilen düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre HÜRJET, Akdeniz semalarında düşük irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirdi.

Antalya'da gerçekleştirilen test faaliyetlerinde iki ayrı prototip uçak görev aldı. Toplam 18 sorti yapan HÜRJET, planlanan 79 test noktasını herhangi bir aksama yaşanmadan eksiksiz şekilde tamamladı. Yürütülen test süreci boyunca ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye'nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde milli imzayı daha da ileri taşıyor.

Kaynak: AA / Ali Atar
