Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Güncel Haberler Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri parçaladıktan sonra 10 metreden şarampole düştü. Kazada, sürücü Araz Alem hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Kazada otomobilin motorunun yerinden çıktığı görüldü. Kaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir TEM yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 SV 3068 plakalı otomobilin sürücüsü Araz Alem, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerleri parçaladıktan sonra 10 metreden şarampole düştü. BURNU BİLE KANAMADI Kazayı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için dubalarla önlem aldı. Otomobilin sürücüsü Araz Alem, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI Ağaçlık alana çarparak şarampole düşen otomobilin motorunun yerinden çıktığı görüldü. Sürücü basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Ataşehir Güncel Haberler

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