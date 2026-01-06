Hurda metalleri, antika dekoratif objelere dönüştürüyor

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde işçi olarak çalışan, evli ve 4 çocuk babası Emrah Korkmaz, hurda metallerden lambalar ve dekoratif objeler üretip, antika pazarlarında sergiliyor.

Aynı zamanda erkek kuaförü olan Emrah Korkmaz, pandemi döneminde evde vakit geçirdiği süreçte önce hurda malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çalışmaya başladı. Korkmaz, zamanla evinde bir odayı atölyeye çevirip, hurda hurda metal, ahşap ve plastiklerden farklı boyutlarda lamba, gitar, maket ev gibi dekoratif eşyalar üretmeye başladı. Kaynak yapmayı internet üzerinden izlediği videolarla öğrenen Korkmaz, yaklaşık 3 yıldır özellikle hurda metalleri geri dönüşüme kazandırıyor. Korkmaz, farklı boyutlardaki lambalar ve diğer dekoratif ürünleri antika pazarlarında sergiliyor.

'GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYORUM'

Emrah Korkmaz, pandemi döneminde başladığı hurda metalleri dekoratif objelere dönüştürme hobisi ile aynı zamanda geri dönüşüme katkı sağladığını söyledi. Aynı zamanda kuaför olduğunu belirten Korkmaz, "Erkek kuaförünün daha çok estetiğe önem vermesi gerekiyor. Yaptığım lambalarda da o estetik ruhun yaşaması gerekiyor. Normalde lambalarda kablo görülür; ama ben o kabloları gizleyebileceğim tasarımla çalışıyorum. Benim işim geri dönüşüm. Mesai bitiminde hurdacıları gezerim. Gözüme hoş görünen veya bir şey işleyebileceğim olan metalleri toplarım. Eğer yapacağım lamba küçükse 10-15 parçayla bitirebiliriz. Ama mesela yaptığım gitarda çok fazla parça var" dedi.

'SERGİ AÇMA HAYALİM VAR'

Her bir eşya veya obje için yaklaşık 20-30 saat uğraştığını söyleyerek, "3 yıldır antika pazarlarına gidiyorum. Başka şehirlerdeki antika pazarlarını da gezdim. Orada onları sergilemek, insanlardan beğeni almak gerçekten beni çok motive ediyor. İlgi çok güzel. Çok fazla hayretlerle bakan insanlar da var, çok tebrik alıyorum bu noktada. İleride bir sergi açma hayalim var. Bu serginin çalıştığım kurumda olmasını çok arzuluyorum" diye konuştu.