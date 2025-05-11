Hüma Hatun Anneler Günü'nde Dualarla Anıldı

Fatih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun dualarla anıldı edildi

BURSA - Fatih Sultan Mehmed Han'ın Bursa Muradiye Külliyesi'ndeki medfun olan annesi Hüma Hatun, Anneler Günü münasebetiyle kabri başında dualarla anıldı.

Vakıflar Haftası kapsamında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anma programına Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muradiye Camii İmamı Lütfi Taşcı'nın okuduğu aşrı şerifle başlayan programda konuşan Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun "Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi Hüma Hatun'u Muradiye Külliyesindeki kabri başında anmanın büyük bir mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere" dedi.

Program Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun'un yaptığı dua ile son buldu.