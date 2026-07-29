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Hulusi Akar: "Şehit yakınları ve gazilerle ilgili teklifi mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz"

Hulusi Akar: 'Şehit yakınları ve gazilerle ilgili teklifi mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz'
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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili kanun teklifi taslağının AK Parti Grubu'na sunulduğunu belirterek, "İhtiyaçların karşılanması için gece gündüz çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

(TBMM) - Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili kanun teklifi taslağının AK Parti Grubu'na sunulduğunu belirterek, "İhtiyaçların karşılanması için gece gündüz çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Başkanlığında düzenlenen, şehit yakınları ve gazilerle ilgili kanun teklifi taslağı görüşmelerine katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, şehit ve gazilerle ilgili toplantıları sürdürdüklerini kaydetti. Dün geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Akar, vakıf, dernek ve sendika üyesi temsilcilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Temasların olumlu geçtiğini dile getiren Akar, "Onların bize yaptıkları bu görüşmeler, konuşmalar sırasındaki teşekkürleri bizim de motivasyonumuzu son derece artırdı. Bize büyük bir inançla, büyük bir azimle, kararlılıkla bu söz konusu sorunların çözülmesi için, ihtiyaçların karşılanması için arkadaşlarımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz ve inşallah çözeceğiz" dedi.

"ÇALIŞMALAR SON AŞAMASINDA"

Gazetecilerin teklifin TBMM'ye ne zaman sunulacağına ilişkin sorusuna yanıt veren Akar, taslağın AK Parti Grubu'na iletildiğini açıkladı. İlgili bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini aktaran Akar, "Son değişiklikler, son ilaveler, son görüşler alınıyor ve inşallah bugünkü yapacağımız toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek ve en kısa zamanda bu iş kanunlaşma yolunda ilerleyecek" ifadesini kullandı.

Akar, kanun teklifinin önümüzdeki hafta çıkıp çıkmayacağına ilişkin ise, düzenlemenin en kısa sürede yasalaşması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Zamanlama değil işte. Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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