Hulusi Akar, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Akar, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte, anı şeref defterini imzaladı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile makamında görüştü.

Buradan Denizli Büyükşehir Belediyesine geçen Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Hulusi Akar, İl Başkanı Yücel Güngör ile görüşüp, partilileri dinledi.

Akar'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile diğer ilgililer eşlik etti.???????