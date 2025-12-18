Haberler

Boyabat'ta hükümlüler kamu kurumlarında boya ve bakım çalışması yaptı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kamu yararına çalışma tedbiri kapsamında hükümlüler, çeşitli kamu kurumlarında boya ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu, uygulamanın bireyleri topluma kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Boyabat Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu, gazetecilere, denetimli serbestlik uygulamalarının temel amacının bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Toplum yararını esas alan uygulama çerçevesinde hükümlülerin kamu kurumlarında boya ve bakım çalışması yaptıklarını vurgulayan Cemiloğlu, şöyle konuştu:

"Toplum yararını esas alan uygulama çerçevesinde hükümlüler, okul ve kamu binalarında yürütülen boya faaliyetleriyle hem kamu hizmetlerine katkı sundu hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandı. Kamu yararına çalışma tedbiri, hükümlülerimizin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlarken aynı zamanda mesleki beceri ve iş disiplini kazanmalarına da katkı sunmaktadır. Bu çalışmalarla hem kamu kurumlarımız desteklenmekte hem de bireylerin topluma yeniden uyumu güçlendirilmektedir."

