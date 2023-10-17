Hükümlü, sayım sırasında infaz koruma memurunu bıçakladı

BURDUR'da bir hükümlü, sayım sırasında infaz koruma memuruna meyve bıçağı ile saldırıp, ensesinden yaraladı.

BURDUR'da bir hükümlü, sayım sırasında infaz koruma memuruna meyve bıçağı ile saldırıp, ensesinden yaraladı.

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün akşam koğuşta sayım yapıldığı sırada, 'hırsızlık' suçundan cezasını çeken bir hükümlü, infaz koruma memuru İ.Y.'ye meyve bıçağı ile saldırarak ensesinden yaraladı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.Y.'nin ensesine 15 dikiş atıldı. İ.Y. tedavisinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gitti.