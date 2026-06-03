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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde Toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Mehmet Uçum ev sahipliğinde ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun toplantısı, Çankaya Köşkü'nde Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun toplantısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet de katıldı.

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantının Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli toplantısı, Çankaya Köşkü'nde Kurul Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi."

Kaynak: ANKA
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