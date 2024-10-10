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Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
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Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alındı.

MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili bir soru üzerine, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır" açıklaması yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olduğu dönem Çokay hakkında "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınıp Şanlıurfa'ya getirilmişti.

BAŞINI DİĞER ASKERLERİN İFADESİ YAKTI

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, daha önce tutuklanan biri astsubay iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ve elde edilen yazışmalar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çokay'ın emir astsubayı ve 2 koruması olan uzman çavuşlar daha önce tutuklanmıştı. 2 yıldır aynı yöntemle insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve sözleşmeleri feshedilen astsubay ve uzman çavuşlarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşılmıştı. Eski uzman çavuşların, yasa dışı elde ettikleri para ile gazino ve oto galeri açtıkları tespit edilmiş, tutuklanan astsubayda ise 600 bin dolar (19,6 milyon lira) para ele geçirilmişti.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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