Hudut Kartalları 12 kişiyi yakaladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

MSB, Türkiye'den Yunanistan ve İran ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 12 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."