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HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, Kazada Hayatını Kaybeden Ailenin Yakınlarına Taziye Ziyaretinde Bulundu

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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, düğünden çıkan yayalara çarpan araç sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Ramanlı, ailenin acısını paylaştığını belirterek, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, önceki gün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Batman-Siirt kara yolunda önceki gün saat 22.15 sıralarında, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarını Bayındırlık Mahallesi Fakiye Teyran Taziyeevinde ziyaret etti, acılı aileye başsağlığı diledi.

Ramanlı, ailenin acısını paylaştığını belirterek, "Bu acı hepimizin acısı. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Öte yandan Ramanlı, yola kırmızı boya dökerek kazaya dikkat çekmek istediğini, kazada sorumluluğu bulunanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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