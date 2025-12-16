Haberler

Hüda-Par'lı Dinç'ten Bakan Işıkhan'a: "Motor Kuryelerin İş Güvenliği ile İlgili Yeterli Düzenleme Yapılmış Mıdır?"

Güncelleme:
Mersin Milletvekili Faruk Dinç, moto kuryelerin çalışma koşulları ve iş güvenliği sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a önemli sorular yöneltti. Her yıl birçok moto kuryenin iş kazasında hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dinç, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

(ANKARA)- HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, moto kuryelerin çalışma koşulları ve iş güvenliği sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Her yıl onlarca moto kuryenin iş kazalarında hayatını kaybettiği dikkate alındığında bu alanda iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yeterli düzenlemeler yapılmış mıdır" diye sordu.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, moto kuryelerin çalışma yeterlilikleri ve çalışma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili gerekli yasa ve idari düzenlemelerde eksiklikler bulunduğunu belirterek konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Moto kuryeler için iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Dinç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

"- Türkiye'de moto kuryelerin çalışma yeterlilikleri, iş ve meslek tanımı ile ilgili standartı sağlamak için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılmış mıdır? Konuyla ilgili eksiklik ve boşlukların giderilmesi için yapılan veya planlanan çalışmalar nelerdir?

Her yıl onlarca moto kuryenin iş kazalarında hayatını kaybettiği dikkate alındığında bu alanda iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yeterli düzenlemeler yapılmış mıdır?

Mesleğin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili olarak Bakanlığınızca gerekli araştırma ve inceleme yapılmış mıdır?

Mesleki yeterlilik için istenen zorunlu belgelerin temininde bürokratik süreci kolaylaştıracak çalışmalar yapılmakta mıdır?

Moto kuryelerin denetlenmesinde hem iş güvenliğini hem mesleki yeterliliği hem de iş verimini dikkate alan, mevzuata dayalı ilkeler belirlenmiş midir?"

ANKA / Güncel





