Hüda Par Mersin Milletvekili Dinç: "Kadın Hastalıkları Bölümlerinde Sadece Kadınlardan Oluşacak Personel veya Kadınlardan Oluşacak Hekimler Olmalıdır"

(ANKARA) - HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Kadın hastalıkları ve kadın doğum hastanelerinde doğal olarak bu toplumun dini, kültürü ve sosyal hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bugün bir kadın doğum yapmak için hastaneye gittiği zaman, o hastanede en çok sıkıntı yaşadığı konu özellikle mahremiyet kaygısıdır. Yapılan araştırmalara göre yüzde 19 oranında, bu hastanelerde kadınların yaşadığı sıkıntılar arasında mahremiyet kaygısı var. Ameliyat stresi var, korku var, endişe var. Bunların hepsi gözetildiği zaman, bu konuda biz diyoruz ki kadın doğum hastanelerinde ve kadın hastalıkları bölümlerinde sadece kadınlardan oluşacak personel veya kadınlardan oluşacak hekimler olmalıdır" dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, kadın doğum servislerinde mahremiyetin korunmasına yönelik kadın personelin teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

Dinç, özellikle kadın hastalıkları ve doğum servislerinde mahremiyet konusunun "ciddi bir sorun" olduğunu öne sürerek, "Kadın hastalıkları ve kadın doğum gibi bölümlerde mahremiyetin gözetilmemesi mağduriyetlere sebebiyet vermektedir" dedi.

"Kadın hastalıkları ve kadın doğum hastanelerinde doğal olarak bu toplumun dini, kültürü ve sosyal hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır" diyen Dinç, şöyle konuştu:"

"Bugün bir kadın doğum yapmak için hastaneye gittiği zaman, o hastanede en çok sıkıntı yaşadığı konu özellikle mahremiyet kaygısıdır. İşte orada, o hastanede, o doğumhanede bir karşı cinsin olması, bir erkeğin o doğumhaneye girmesi ciddi manada doğum yapan kadını bir stres altına sokuyor ve doğum yapmasını bir yönüyle engelliyor. Hatta yapılan araştırmalarda ve sahada yaptığımız görüşmelerde, özellikle kadın doğuma giden, yani doğum yapan kadınlar, sırf o mahremiyet kaygısını yaşamama adına sezaryeni tercih ediyor. ve şu an neredeyse çevremizde çoğu kadınlara bakıyoruz; özellikle genç kadınlarımız sezaryenle çocuklarını doğurmak zorunda kalıyor."

Yapılan araştırmalara göre yüzde 19 oranında, bu hastanelerde kadınların yaşadığı sıkıntılar arasında mahremiyet kaygısı var. Ondan sonra vücudunun görülmesine yönelik bir stres var. Ameliyat stresi var, korku var, endişe var. Bunların hepsi gözetildiği zaman, bu konuda biz diyoruz ki kadın doğum hastanelerinde ve kadın hastalıkları bölümlerinde sadece kadınlardan oluşacak personeller veya kadınlardan oluşacak hekimler olmalıdır. Bu konuda en azından bir nebze de olsun bu mahremiyet kaygısı ortadan kaldırılmış olur. ve bu yönüyle çoğu kadın bu mahremiyet kaygısından dolayı tedavi olmayı erteliyor veya tedavi olmuyor. Böyle bir gerçekliğimiz var. Çünkü bu toplum inançlı bir toplum. Dini, kültürü ve sosyal hassasiyetleri var ve bunların hepimiz farkındayız.

'Sağlıkta utanma olmaz' diye bir söz var. Evet, 'sağlıkta utanma olmaz' ama bu imkanlar varken elimizde ve böyle bir toplum gerçekliğimiz, inançlı bir toplumumuz varken bizim de özellikle kadın doğum hastanelerine ve kadın hastalıkları hastanelerine kadın hekimleri yönlendirecek teşvik politikaları geliştirmemiz ve bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekir ki en azından kadınlarımız sağlık hizmetine rahat bir şekilde erişsin ve toplumsal güven oluşsun diyorum."

Kaynak: ANKA