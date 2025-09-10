HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Yeni Anayasa Çağrısı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türkiye artık bu Anayasa'yla yoluna devam etmemeli, edemez. 1980 yılının 12 Eylül'ünde bir askeri darbe yaşadık. Bu askeri darbenin ürünü olan bir Anayasa'yla 43 yıldır idare ediliyoruz." dedi.

Zeytinburnu Belediyesinin Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, bütün dünyanın gündeminde Gazze'nin olduğunu dile getirerek, "Gazze halkı sistematik bir şekilde aç bırakma politikasıyla, insani yardımların kasıtlı ve sistematik bir şekilde engellenmesi suretiyle katlediliyor. Bu apaçık bir soykırımdır." diye konuştu.

ABD'nin teklif ettiği ateşkes şartlarını görüşmek için bir araya gelen Hamas heyetine İsrail tarafından yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini dile getiren Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarının Gazze'yle sınırlı kalmadığını anlattı.

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'un kara sularında saldırı gerçekleştiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, "Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor ki Siyonist katil sürüsü soykırımcılar asla kınamalarla durmayacaklar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar bu katil sürüsünü durdurmaya yetmiyor. Anladıkları tek bir şey vardır, güç." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması için TBMM'de kanun teklifi verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz, 2023 yılının Aralık ayında Meclis'te 'Soykırım suçuna iştirak etmiş olan çifte vatandaşların yargılanıp cezalandırılmasına dair' bir kanun teklifi verdik. Bir muhalefet partisi tarafından verilmiş olmasına rağmen 8 partinin de desteğiyle Genel Kurul'da doğrudan görüşülmesi kabul edildi. Fakat halen Genel Kurul'da görüşülmeyi bekliyor. Buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Meclis'te en büyük gruba sahip olan AK Parti başta olmak üzere diğer bütün siyasi partilere özellikle grubu bulunan partilere.... Bunu öne alın ve bir an önce bunu Meclis'te görüşüp yasalaştıralım."

"Çatışmalardan herkes zarar gördü"

Parti olarak "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdiklerini kaydeden Yapıcıoğlu, bir aydır komisyon toplantılarının sürdüğünü belirtti.

Yapıcıoğlu, şiddetin asla bir hak arama yolu ve yöntemi olmadığına dikkati çekerek, "Şiddet uygulayanlar 'Ben hak için, ben halkım için silahlı mücadele yürütüyorum' diyenler şunu görmeli ki silah hak arama mücadelesine katkı sunmuyor. Tam aksine hakların tanınmasının önünde en büyük engeli oluşturuyor. Çatışmalardan herkes zarar gördü. En büyük zararı da Kürt halkı gördü. Çatışmaların mutlaka sona ermesi lazım. Mutlaka silahların susması lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Silahlar susarsa bundan herkes fayda sağlar. En büyük faydayı da Kürt kardeşlerimiz görür." diyen Yapıcıoğlu, bunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olmadığına dikkati çeken Yapıcıoğlu, "Biz, içtenlikle Türkiye'de yürüyen bu sürecin başarılı olması için elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Suriye'deki sorunların da mutlaka iç dinamiklerle ve orada yaşayanlar arasında diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Toplumsal mutabakat arayışı ve yeni anayasa" konulu çalıştay

Türkiye'deki yeni anayasa çalışmalarına da değinen Yapıcıoğlu, "Türkiye artık bu Anayasa'yla yoluna devam etmemeli, edemez. 1980 yılının 12 Eylül'ünde bir askeri darbe yaşadık. Bu askeri darbenin ürünü olan bir Anayasa'yla 43 yıldır idare ediliyoruz. Çok farklı siyasi görüşlerden insanlar, hemen hemen herkes bu Anayasa'nın bir darbe anayasası olduğunu ve mutlaka değişmesi gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, cumartesi günü İstanbul'da "toplumsal mutabakat arayışı ve yeni anayasa" konulu çalıştay düzenleyeceklerini belirterek, yeni anayasanın Türkiye'yi huzura erdirecek toplumsal barışa ve mutabakata katkı sağlayacağını umduğunu kaydetti.