Zekeriya Yapıcıoğlu:  Ramazan-I Şerif'imiz Mübarek Olsun

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade edilmesi ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşılması temennisinde bulundu.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet ve bereketinden hakkıyla istifade edebilmek ve huzur içerisinde Ramazan Bayramına kavuşmak dileğiyle Alem-i İslam'ın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederim. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
