Zekeriya Yapıcıoğlu:  Ramazan-I Şerif'imiz Mübarek Olsun

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet ve bereketinden hakkıyla istifade edebilmek ve huzur içerisinde Ramazan Bayramına kavuşmak dileğiyle Alem-i İslam'ın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederim. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA