Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Ziyaret

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam eşlik etti.

Ziyarette, PKK'nın tasfiyesi ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi süreci, Suriye'deki gelişmeler, aile ve gençliğin sorunlarına dair konuların görüşüldüğü belirtildi.