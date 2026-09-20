HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu kadar yüksek oyla, bu kadar yüksek bir destekle, bu kadar farklı siyasi partinin verdiği destekle Meclis'ten bu kanunun geçmesinden sonra artık onun gereğini yapmak gerekir. Artık şiddete geri dönmek yok." dedi.

HÜDA PAR Batman 5. Olağan Kongresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaklaşık 2 yıldır Terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğunu söyledi.

Gelinen noktada silahın ve şiddetin devreden çıkartılması noktasında önemli bir uzlaşı oluştuğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "İnsanlar önemli oranda bu noktada buluştular. Evet silah ve şiddet çözüm değil. Hatta bizim düşüncemize göre silah çözümün önündeki en büyük engellerden birisiydi." diye konuştu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, 467 rekor oyla yasanın Meclis'ten geçtiğini anımsattı. Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar yüksek oyla, bu kadar yüksek bir destekle, bu kadar farklı siyasi partinin verdiği destekle Meclis'ten bu kanunun geçmesinden sonra artık onun gereğini yapmak gerekir. Artık geri vites yok. Artık şiddete geri dönmek yok. Artık verilen sözleri unutmak yok. Allah'ın izniyle önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Yapıcıoğlu, "Geçtiğimiz yıl Gazze Barış Kurulu kuruldu. Buna göre ateşkes sağlanarak saldırılar duracak, Gazze'ye yardım malzemesi girecek, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi sağlanacak, oradaki sağlık sistemi ayağa kaldırılacak ve yaralılar imkanları daha iyi yerlerde tedavi edilmek için dışarıya çıkarılacaktı. Fakat ateşkes sürecinden bu yana şehit edilenlerin sayısı son bir yıl içerisinde 1500'e ulaştı. Yani soykırım durmadı ve devam ediyor." dedi.

Tek adayla gerçekleştirilen kongrede, il başkanlığına Mehmet Emin Doğru seçildi.

Kongreye, HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA