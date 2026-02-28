Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Zekeriya Yapıcıoğlu: "Başta Türkiye Olmak Üzere Bölge Ülkeleri, Topraklarındaki ABD Üslerini Kapatmalıdır"

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını lanetleyerek, İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yapıcıoğlu, Türkiye gibi bölge ülkelerinin topraklarındaki ABD üslerini kapatması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Bu tehdit ve saldırganlık karşısında İslam dünyası ve bütün emperyalizm karşıtları birlik olmalıdır. İslam ülkeleri, egemenliklerine ve ortak güvenliklerine sahip çıkmak için dayanışma içinde hareket etmelidir. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri, topraklarındaki ABD üslerini kapatmalıdır" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve siyonist terör rejiminin kardeş İran halkına yönelik başlattıkları alçakça saldırıları lanetliyorum. Bu saldırganlık yalnızca İran'a değil, bütün bölge ülkelerine, bölge barışına ve küresel istikrara yapılmıştır. Bu tehdit ve saldırganlık karşısında İslam dünyası ve bütün emperyalizm karşıtları birlik olmalıdır. İslam ülkeleri, egemenliklerine ve ortak güvenliklerine sahip çıkmak için dayanışma içinde hareket etmelidir. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri, topraklarındaki ABD üslerini kapatmalıdır. Bu son saldırılar, bölge barış ve istikrarının önündeki en büyük engelin ve dünya barışına yönelmiş en büyük tehdidin siyonist işgal rejimi ve şartsız destek veren hamileri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Zorbalığa karşı net bir duruş sergilenmeden kalıcı barış mümkün değildir. Kuduz Köpek stratejisi İsrail'i yok olmaktan kurtaramayacaktır. Eğer 'Kuduz Köpek' itlaf edilmese bile kuduz mikrobu köpeği öldürecektir."

Kaynak: ANKA
