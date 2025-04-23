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Huangshan Dağları'ndaki Shexian: Hui Kültürü ve Tarihi Miras

Huangshan Dağları'ndaki Shexian: Hui Kültürü ve Tarihi Miras
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Çin'in Anhui eyaletinde yer alan Shexian, Hui kültürü ve mimarisinin en özgün örneklerini sunuyor. Huizhou Antik Kenti, korunmuş tarihi yapılarıyla ziyaretçileri kendine çekiyor.

SHEXİAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki Huangshan Dağları ile Xin'an Nehri'nin birleştiği noktada bulunan Anhui eyaletine bağlı Shexian ilçesi, Hui kültürü ve mimarisinin en özgün örneklerini barındırıyor.

Shexian'ın kalbinde yer alan Huizhou Antik Kenti, Çin'in en iyi korunmuş tarihi kentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Antik kent geleneksel konutlar, ata tapınakları, anıt kemerler ve birbirine bağlı tarihi caddelerden oluşan bütüncül bir yapı sunuyor.

Son yıllarda Shexian, kültürel mirasın korunmasını ve kentsel yenilenmeyi teşvik ederek ziyaretçilerini doğa ile kültürün uyumunu yansıtan bu tarihi kasabaya davet ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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