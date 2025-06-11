HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Yılmaz Tunç, HSK'ye yeni atanan üyelerin de katıldığı ilk Genel Kurul toplantısına başkanlık yaptı.

HSK binasında yapılan toplantının açılışında konuşan Tunç, HSK'ye seçilen yeni üyelerin, yargı camiasına ve adaletin tecelli etmesine büyük katkılar sunacağına yürekten inandığını söyledi.

HSK'nin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan bir anayasal kuruluş olduğunu kaydeden Tunç, Kurulun bu noktadaki öneminin yadsınamaz olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 23 yılda her alanda olduğu gibi yargı alanında da önemli ilerlemeler sağladığına dikkati çeken Tunç, "Bu süre içerisinde özellikle mevzuatımızın, kanunlarımızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi anlamında TBMM'de yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Temel kanunlarımızın tamamı vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirilerek yenilenmiştir. Yargının fiziki kapasitesi küçümsenmeyecek derecede artırılmıştır." diye konuştu.

Vatandaşların adalete olan güvenini daha da artırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Tunç, "Bu anlamda yeni dönemde de yapacağımız çok önemli çalışmalar var. Son 20 yılda ülkemiz planlı bir yargı reformu stratejisi ile çalışmalarını bugünlere getirmiştir. Çok sayıda Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuyla paylaşılmış ve bu kapsamda da mevzuat düzenlemesi ve uygulamalar hayata geçirilmiştir." dedi.

Tunç, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde önemli hedefler olduğunu vurgulayarak, "Bu hedefleri önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde uygulama planı dahilinde hayata geçirerek özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla başta HSK olmak üzere yargı teşkilatımızla yoğun bir çalışma bizleri bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Belgenin ilk yargı paketinin bayram öncesi yasalaştığını anımsatan Tunç, "Ceza adalet sistemini daha etkin hale getirmeye yönelik başka hazırlıklar da var. Özellikle hukuk yargılamalarıyla ilgili süreçleri hızlandırmaya, daha adil bir sonuca varabilmek için yapılacak çalışmalar var." dedi.

Yeni Kurulun görev yapacağı 4 yıllık süre içerisinde, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı" yapma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza atacaklarına inandığını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Daha güvenilir bir adalet sistemi noktasındaki bugüne kadar sürdürdüğümüz kararlı tutumdan hiç vazgeçmeden yeni dönemde de çok önemli çalışmalara imza atacağımızı belirtmek istiyorum. Her birinize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah, çok güzel çalışmalara hep beraber el birliğiyle imza atacağımızı ve milletimizin güvenine layık olmak için yoğun bir çaba göstereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Toplantı, basına kapalı devam etti.