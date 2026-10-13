HSK, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını üzüntüyle duyurdu

HSK, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını üzüntüyle duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı. Açıklamada merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.
(ANKARA) - Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.
Kaynak: ANKA