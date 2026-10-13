HSK, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını üzüntüyle duyurdu

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(ANKARA) - Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Kaynak: ANKA