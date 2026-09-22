HSK ve Adalet Bakanı Gürlek, Cumhuriyet Savcısı Çetin Akıncı için başsağlığı diledi

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Çetin Akıncı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, Akıncı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

HSK tarafından yapılan açıklamada ise, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Sayın Çetin Akıncı'nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Kaynak: ANKA