HSK, savcı Davut Yılmaz'ı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası"nın sanıklarından, daha önce açığa alınan cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası"nın sanıklarından, daha önce açığa alınan cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

HSK İkinci Dairesi, hakkındaki iddialar nedeniyle daha önce tedbiren geçici olarak meslekten uzaklaştırılan savcı Yılmaz'ın durumunu görüştü.

Daire, Davut Yılmaz'ın meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İhraç kararı, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrasına göre alındı. Kanun'un 69. maddesi, "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir." hükmünü içeriyor.

16 tutuklu sanık arasında

Davut Yılmaz, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına yardımcı oldukları iddiasıyla 16 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanıkları arasında bulunuyor.

Yılmaz, hakkındaki iddialar nedeniyle, 8 Şubat'ta tedbiren görevden uzaklaştırılmış, uzaklaştırma kararı ikinci kez uzatılmıştı.

İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davasının iddianamesinde, Yılmaz'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.