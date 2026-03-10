Haberler

HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2026 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerinin 12 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. Yargının etkinliğini artırmak amacıyla mahkeme hakim ve savcı ihtiyaçları belirlendi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki 2026 ana kararnamelerinin 12 Haziran'da açıklanacağını bildirdi.

HSK'nin adli ve idari yargıdaki ana kararnamelerine ilişkin ilke kararları, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 2026'da yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde istinaf ve ilk derece mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyaçları belirlendi, atama yapılacak yerler liste haline getirildi.

Bu kapsamda, atama talebinde bulunacak yargı mensuplarının, 16 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar formlarını Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekecek.

Taleplerin toplanmasının ardından HSK, 12 Haziran'da adli ve idari yargıya ilişkin 2026 ana kararnamelerini açıklayacak.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!