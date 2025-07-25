Hozat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hozat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tunceli'nin Hozat ilçesinde Boydaş köyü Amutka mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve gönüllü ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Boydaş köyü Amutka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Hozat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aralarında gönüllülerin de bulunduğu ekipler, tarım aletleri ve iş makineleriyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaymakam Yasin Gürkan da beraberindeki Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ile yangın alanında incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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