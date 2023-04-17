Houston'da 36. Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni Düzenlendi

36. Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni, Cumartesi günü ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlendi.

250'den fazla sanat arabası ve diğer sergilerin bir araya geldiği etkinliğe 250.000'den fazla seyirci katıldı.

Geçit töreninde bisikletler, tek tekerlekli bisikletler, çim biçme makineleri, arabalar ve go-kartlar gibi çok çeşitli tekerlekli araçlar sergilendi.

Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni 1988'de, başlangıçta mütevazı bir biçimde 40 araba ve tahmini 2.000 seyirci ile başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Houston'dan bildiriyor.

(XHTV)