Houston Belediye Başkanı Whitmire, polisin ICE ile işbirliğini kararnameyle sınırladı

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ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinin Belediye Başkanı John Whitmire, eyalet polisinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile işbirliğinin sınırlandırılmasına ilişkin karar aldı.

The New York Times'ın haberine göre, Houston Belediye Başkanı Whitmire, polis ve ICE işbirliğinin sınırlandırılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Bu kapsamda Houston polisinin, rutin trafik kontrolleri sırasında veya diğer hafif ihlallerle ilgili olarak izinsiz göçmenlerle karşılaştıklarında artık ICE'a bildirmeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Whitmire, bu durumun kişilerin gözaltına alınması ya da ICE tarafından hakkında arama emri olması durumunda geçerli olmayacağını da belirtti.

Texas Valisi Greg Abbott'un ICE ile iletişime geçmeyi şart koşmasının halkta "endişe" yarattığını söyleyen Whitmire, bu konuda imzalanan kararnamenin ülkedeki ara seçimlerle doğrudan bağlantısı olduğu görüşünü paylaştı.

Seçim sonuçlarını hatırlatan Whitmire, "Ocak ayına kadar yeni bir yönetimimiz olmayacak. Ancak önümüzdeki iki ay içinde daha etkili bir politikaya geçeceğimize dair sorumlu bir karar almaya hazırım." ifadesini kullandı.

ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, Texas tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçilmişti.

Kaynak: AA