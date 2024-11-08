Hoşkubbe Millet Kütüphanesi Hizmete Girdi

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada, çocuklar ve gençlerin, hizmet anlayışlarının tam merkezini oluşturduğunu söyledi.

Gençlerin ve çocukların, kitaplarla dolu bu merkezde binlerce farklı dünyayı sınırsızca keşfetmenin keyfini süreceğini ifade eden Kılca, "Burası, dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak." dedi.

Kılca, gençlerin, geleceğin asıl sahipleri olduğunu, bugün onlara yapılan yatırımın yarınları inşa ettiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kentin son dönemde belediyecilikle öne çıkan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bu tesislerde yetişen çocukların, şehri ve ülkeyi çok daha ileriye götüreceklerini belirten Altay, "Hem birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten hem de başta Hoşkubbe Millet Kütüphanesi gibi önemli bir merkezi ortaya çıkararak eğitim hayatına verdiği katkılardan dolayı Karatay Belediye Başkanı'mız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise CHP belediyelerini eleştirerek, "Belediye başkanımız, kütüphanenin maliyetinden bahsetti. Bazı CHP'li belediyelerin bu rakamlara konser yaptıklarını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı, dua okunup kurdele kesilerek yapıldı.

Yaklaşık 12 bin 930 metrekare alan üzerindeki kütüphane, park projesi ve çevre düzenlemesiyle toplam 70 milyon liraya mal edildi.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.