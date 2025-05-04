Hortum Tekman'ı Vurdu: Evsiz Kalanlar Panik İçinde
Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan hortum, çok sayıda evin çatısını yıkarak vatandaşlarda panik yarattı. Körsu mahallesi ve Çiçekdağı mahallesinde ciddi hasarlar meydana geldi.
Hortum Tekman'ı vurdu
ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan Hortum çok sayıda evin çatısının yıkılmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın ardından hortum yaşandı. Körsu mahallesi Kıllı mezrasında yaşanan hortum sonucu bazı evlerin çatıları uçtu. Hortum Çiçekdağı mahallesinde de bazı evlerin yatılarının yıkılmasına neden odu. Vatandaşlar hortum sırasında büyük panik yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UĞUR BUDAK - Güncel