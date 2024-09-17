Hopa'da Yol Çöktü, Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor
Artvin'de süregelen şiddetli yağışlar sonucu Hopa-Hopa kara yolunun belirli bir kısmında çökme meydana geldi. Ulaşım, yolun Artvin yönünde tek şeritten devam ediyor ve ekipler onarım çalışmaları başlattı.
HOPA'DA DA YOL ÇÖKTÜ
Artvin'de aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle Artvin- Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin yönünde tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, dere kenarındaki çöken yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.