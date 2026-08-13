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Hong Kong ve Pakistan Gümrük İdareleri Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Hong Kong ve Pakistan Gümrük İdareleri Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı
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Hong Kong Gümrük İdaresi ile Pakistan Gümrük İdaresi, sınır ötesi suçlarla mücadele amacıyla istihbarat paylaşımını güçlendirmeyi öngören bir işbirliği anlaşması imzaladı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Gümrük ve Vergi Komiseri Chan Tsz-tat, anlaşmanın ticareti kolaylaştıracağını ve iş dostu bir ortam yaratacağını belirtti. Hong Kong Gümrük İdaresi, bugüne kadar dünya genelinde 35 ülke ile benzer anlaşmalar yaptı.

HONG KONG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Gümrük İdaresi ile Pakistan Gümrük İdaresi, sınır ötesi suçlarla mücadele amacıyla istihbarat paylaşımını güçlendirmeyi öngören bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Gümrük ve Vergi Komiseri Chan Tsz-tat, çarşamba günü Hong Kong'da düzenlenen imza töreninde değerlendirmelerde bulundu. Chan, anlaşmanın ticareti kolaylaştıran ilişkileri güçlendireceğini ve meşru ticari faaliyetler için iş dostu bir ortam yaratacağını söyledi.

Hong Kong Gümrük İdaresi, bugüne kadar dünya genelinde 35 farklı gümrük idaresi ile benzer anlaşmalar imzaladı.

Kaynak: Xinhua
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